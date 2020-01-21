Томский губернатор сообщил, что на окнах сгоревшего в поселке здания были решетки

ТАСС, 21 января. Окна нежилого производственного здания, где во вторник в результате пожара погибли 11 рабочих пилорамы, были закрыты решетками, сообщается во вторник на сайте администрации Томской области.

"Мало того, что люди жили в непредназначенном для этого здании, так еще и на окнах в нем были установлены решетки. Следователи установят причины пожара, виновные в трагедии понесут наказание", - приводятся в сообщении слова губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

Губернатор после экстренного заседания областной комиссии по чрезвычайным ситуациям поручил проверить условия жизни рабочих на всех 378 лесопильных предприятиях региона. Также проверки проводит прокуратура области.