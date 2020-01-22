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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Власти США разрешили General Electric расследовать катастрофу Boeing в Иране

Американский Минфин выведет из-под действия антииранских санкций всех участников расследования

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Корпорация General Electric получила разрешение Министерства финансов США на оказание содействия в расследовании обстоятельств катастрофы самолета Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" в Иране. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на представителя General Electric.

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Министр финансов США Стивен Мнучин 10 января заявил, что ведомство выведет из-под действия антииранских санкций всех участников указанного расследования. Как отмечает агентство, дочерняя компания General Electric выпускает двигатели для Boeing 737. В General Electric пока не ответили на запрос ТАСС с просьбой подтвердить информацию о получении разрешения.

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана 11 января распространил заявление, в котором признал, что самолет был сбит расчетом противовоздушной обороны столичного региона. По словам командующего Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) генерала Амира Али Хаджизаде, система распознавания ошибочно приняла лайнер за крылатую ракету.

Теги
СШАИранМнучин, СтивенКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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