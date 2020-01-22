СМИ: расшифровка черных ящиков разбившегося украинского самолета будет проводиться в Иране

ТАСС, 22 января. Расшифровка записей черных ящиков разбившегося украинского самолета будет проходить в Иране. Об этом сообщило в среду иранское агентство Fars , приводя высказывания министра дорог и городского развития Ирана Мохаммада Эслами.

По его словам, "расшифровка бортовых самописцев украинского лайнера, потерпевшего крушение под Тегераном, будет проведена на территории Ирана". Эслами пояснил, что в настоящее время "ведутся работы по подготовке необходимого оборудования и программного обеспечения для решения этого вопроса".

В понедельник глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявлял, что иранские власти передадут Украине информацию бортовых самописцев разбившегося под Тегераном самолета. Он отмечал, что предоставляемая Ираном информация бортовых самописцев будет прочитана в Киеве с использованием опыта экспертизы Франции, Канады и США. Резайефар также отметил, что этот шаг Тегеран предпринимает в ответ на запрос украинского правительства.

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