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СМИ: число заболевших пневмонией нового типа в Китае увеличилось до 473

В тесном контакте с заболевшими находились более 2,2 тыс. жителей КНР

ПЕКИН, 22 января. /ТАСС/. Число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, в Китае увеличилось до 473. Об этом сообщила газета "Жэньминь жибао".

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В среду утром Государственный комитет по делам здравоохранения страны информировал о 440 инфицированных и девяти летальных исходах.

"По данным на 19:20 по местному времени [14:20 мск] в Китае зарегистрировано 473 случая заражения пневмонией нового типа", - указало издание.

По данным газеты, в провинции Хубэй, где впервые была зафиксирована вспышка пневмонии, 375 инфицированных. В общей сложности в тесном контакте с заболевшими находились более 2,2 тыс. жителей КНР.

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