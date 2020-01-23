В Австралии потеряли связь с одним из пожарных самолетов

СИДНЕЙ, 23 января. /ТАСС/. Аварийные службы Австралии потеряли связь с одним из самолетов, работавших на тушении масштабных лесных пожаров на востоке континента. Об этом в четверг сообщила региональная пожарная служба штата Новый Южный Уэльс, опубликовавшая соответствующее заявление на своей странице в Twitter.

"Если вы можете уйти, вы должны уйти". В Австралии продолжается эвакуация из-за пожаров

"Региональная пожарная служба Нового Южного Уэльса расследует сообщения о серьезном инциденте с участием (пожарного) самолета, произошедшем на территории штата сегодня днем. Был потерян контакт с большим воздушным танкером, который работал в районе Сноуи-Монаро (в 100 км к югу от Канберры - прим. ТАСС). Существует опасение, что пожарный самолет разбился во время борьбы с огнем. На месте предполагаемой аварии ведется поиск с вертолетов", - указано в сообщении ведомства.

Лесные пожары в Австралии вновь активизировались после возвращения жаркой и сухой погоды. Как сообщает региональная пожарная служба штата Новый Южный Уэльс (NSWRFS), были выпущены предупреждения для ряда районов штата, расположенных на юго-западе, у границ Австралийской столичной территории, и для двух пригородов Сиднея на северо-западе, в 40 км от центра города.

"Сегодня мы вернемся к тем условиям, которые мы наблюдали в течение последних нескольких месяцев", - сказал в четверг министр чрезвычайных служб штата Новый Южный Уэльс Дэвид Эллиот, призвавший жителей региона проявить особою бдительность.

Сложной остается ситуация в регионе Австралийская столичная территория, где накануне в зоне лесного пожара оказались восточные пригороды Канберры и западные районы города спутника столицы Квинбеяна. В настоящий момент предупреждения о чрезвычайной ситуации выпущены для жителей пригородов Канберры - Каллару, Пиолиго, Редвуд, Бирд, Харман, Крествуд и Оакс-Эстейт.

"Немедленно ищите укрытие. Теперь уже слишком поздно уходить. Огонь представляет угрозу для жизни. Люди в пригородах Бирд, Харман, Крествуд и Оакс-Эстейт находятся в опасности и нуждаются в немедленном укрытии, поскольку огонь приближается", - указано в сообщении аварийной службы (ESA) Австралийской столичной территории.

В регионе перекрыты дороги и частично прекращена подача электричества, наблюдаются перебои в железнодорожном сообщении. Международный аэропорт Канберры временно прекратил работу из-за сильного задымления.