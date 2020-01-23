{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лесные пожары в Австралии

В Австралии потеряли связь с одним из пожарных самолетов

Пожарная служба штата Новый Южный Уэльс опасается, что самолет разбился во время борьбы с огнем

СИДНЕЙ, 23 января. /ТАСС/. Аварийные службы Австралии потеряли связь с одним из самолетов, работавших на тушении масштабных лесных пожаров на востоке континента. Об этом в четверг сообщила региональная пожарная служба штата Новый Южный Уэльс, опубликовавшая соответствующее заявление на своей странице в Twitter.

На эту тему
"Если вы можете уйти, вы должны уйти". В Австралии продолжается эвакуация из-за пожаров

"Региональная пожарная служба Нового Южного Уэльса расследует сообщения о серьезном инциденте с участием (пожарного) самолета, произошедшем на территории штата сегодня днем. Был потерян контакт с большим воздушным танкером, который работал в районе Сноуи-Монаро (в 100 км к югу от Канберры - прим. ТАСС). Существует опасение, что пожарный самолет разбился во время борьбы с огнем. На месте предполагаемой аварии ведется поиск с вертолетов", - указано в сообщении ведомства.

Лесные пожары в Австралии вновь активизировались после возвращения жаркой и сухой погоды. Как сообщает региональная пожарная служба штата Новый Южный Уэльс (NSWRFS), были выпущены предупреждения для ряда районов штата, расположенных на юго-западе, у границ Австралийской столичной территории, и для двух пригородов Сиднея на северо-западе, в 40 км от центра города.

"Сегодня мы вернемся к тем условиям, которые мы наблюдали в течение последних нескольких месяцев", - сказал в четверг министр чрезвычайных служб штата Новый Южный Уэльс Дэвид Эллиот, призвавший жителей региона проявить особою бдительность.

Сложной остается ситуация в регионе Австралийская столичная территория, где накануне в зоне лесного пожара оказались восточные пригороды Канберры и западные районы города спутника столицы Квинбеяна. В настоящий момент предупреждения о чрезвычайной ситуации выпущены для жителей пригородов Канберры - Каллару, Пиолиго, Редвуд, Бирд, Харман, Крествуд и Оакс-Эстейт.

"Немедленно ищите укрытие. Теперь уже слишком поздно уходить. Огонь представляет угрозу для жизни. Люди в пригородах Бирд, Харман, Крествуд и Оакс-Эстейт находятся в опасности и нуждаются в немедленном укрытии, поскольку огонь приближается", - указано в сообщении аварийной службы (ESA) Австралийской столичной территории.

В регионе перекрыты дороги и частично прекращена подача электричества, наблюдаются перебои в железнодорожном сообщении. Международный аэропорт Канберры временно прекратил работу из-за сильного задымления.

Теги
АвстралияЛесные пожары в Австралии
Реклама на ТАСС
Воспитанник интерната в Бурятии обвиняется в изнасиловании несовершеннолетних учениц
В отношении руководства школы также возбуждено уголовное дело
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС