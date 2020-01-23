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Офис банка "Санкт-Петербург" и отделение ФСС эвакуировали в Петербурге из-за угрозы взрыва

Сообщение о минировании здания поступило в Фонд социального страхования утром 23 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Офисы банка "Санкт-Петербург" и Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС) эвакуировали из-за анонимного сообщения о минировании, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

Обе организации находятся в здании по адресу Невский проспект, дом 178. "Офисы банка "Санкт-Петербург" и Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования РФ эвакуированы. Сообщение о минировании здания поступило в Фонд социального страхования утром в четверг", - сказала собеседница агентства.

Также утром в четверг сообщения с угрозами взрывов поступили в семь районных судов города.

Волна сообщений о минированиях началась в Москве, Санкт-Петербурге и других городах РФ в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, вузах. Ни одна угроза не подтвердилась.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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