На месте пожара в томском поселке обнаружили тело 12-го погибшего

ТОМСК, 24 января. /ТАСС/. Сотрудники Следственного управления СКР по Томской области совместно с работниками УМВД Узбекистана при осмотре места пожара в поселке Причулымский Асиновского района, при котором погибли 10 граждан республики и гражданка РФ, обнаружили тело 12-го погибшего, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СКР по региону.

"При производстве осмотра, который производился под руководством руководителя управления, присутствовали представители МВД Узбекистана, прибывшие в Томск в связи с указанными трагическими событиями. В ходе проведения осмотра следователями были обнаружены останки двенадцатого погибшего", - говорится в сообщении.

Уточняется, что место происшествия также изучили специалисты главного управления криминалистики СК РФ, прибывшие в регион для оказания помощи местному следствию. По всем извлеченным останкам проводятся судебные медицинские и генотипические экспертизы (ДНК-экспертиза для установления личности). Директора ООО "Гринвуд", которой принадлежал дом, находится в розыске.

21 января в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский произошел пожар. До настоящего момента сообщалось, что в результате ЧП погибли 11 человек, из них десять - граждане Узбекистана. Двоим удалось покинуть горящий дом самостоятельно, им оказали помощь амбулаторно.

В новость были внесены изменения (11:06 мск) - добавлены подробности.