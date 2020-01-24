В Чите возбудили уголовное дело после обнаружения бездомной семьи с четырьмя детьми

ЧИТА, 24 января. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности возбуждено в Чите после того, как в городе, в заброшенном аварийном здании, нашлась бездомная семья с четырьмя малолетними детьми. Об этом сообщили журналистам в пятницу в следственном управлении СК РФ по Забайкальскому краю.

23 января житель Читы обнаружил в заброшенном полуразрушенном доме без отопления и бытовых условий семью - отца и четырех его детей в возрасте от 5 до 12 лет. Дети обогревались в помещении открытым огнем, у них не было средств гигиены и продуктов питания. После этого семье общественники предоставили временное жилье, оказали первую помощь, жители города собрали необходимую одежду и еду. Следственные органы и прокуратура организовали проверку.

"По результатам проверки информации СМИ о проживании в ненадлежащих условиях мужчины и четырех малолетних детях возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан"). По мнению следствия, нарушение прав детей стало возможным в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами органов системы профилактики своих должностных обязанностей по защите прав несовершеннолетних", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время дети находятся в социально-реабилитационном учреждении, специалисты оказывают им психологическую, медицинскую помощь. Их отец, как выяснилось, скрывался от правоохранительных органов и находился в розыске по обвинению в причинении вреда здоровью средней тяжести. "Мужчина сегодня задержан и водворен в следственный изолятор", - сообщили в Следственном управлении.

Известно, что ранее семья проживала в Александрово-Заводском районе. С лета 2019 года 37-летний мужчина жил с детьми - пятилетней девочкой и тремя мальчиками (6, 10 и 12 лет) - в заброшенных зданиях в Чите. "Будет дана оценка действиям органов системы профилактики по оказанию социальной и иной помощи семье, защите прав несовершеннолетних. При этом проверке подвергнутся как уполномоченные органы и должностные лица краевого центра, так и Александрово-Заводского района", - отметили в прокуратуре.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил заместителю председателя регионального правительства Аягме Ванчиковой сделать все, чтобы в максимально короткие сроки решить проблему. "Такие ситуации недопустимы в Забайкалье. Я понимаю людей, которые сейчас озабочены этой проблемой и стремятся помочь. Ведутся поиски матери, а также родственников, готовых принять детей на воспитание. Сейчас главное - окружить заботой детей, главное чтобы они были сыты и здоровы, постараться сохранить эту семью", - приводит слова губернатора пресс-служба краевого правительства.