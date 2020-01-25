Полиция Японии требует от сотрудников торгпредства РФ явиться по делу о краже данных

ТОКИО, 25 января. /ТАСС/. Японские правоохранительные органы направили посольству РФ в Японии официальный запрос с требованием явиться в полицию двум сотрудникам российского торгового представительства для дачи показаний по делу о секретных коммерческих данных, которые были украдены гражданином Японии и, предположительно, переданы работникам торгового представительства РФ. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

Ранее стало известно, что японская полиция задержала местного жителя по подозрению в хищении секретных коммерческих данных, которые, предположительно, были впоследствии переданы сотруднику торгового представительства РФ в Японии. Отмечается, что полиция направила запрос на явку двух сотрудников торгпредства. На момент публикации ТАСС не удалось подтвердить эту информации в российском посольстве.

По данным Киодо, задержанный 48-летний японец незаконным путем похитил секретные данные из неназванной телекоммуникационной компании, бывшим сотрудником которой он являлся. Полиция полагает, что данные, похищенные с серверов компании, были впоследствии переданы сотруднику российского торгпредства в Японии. Сам задержанный, отмечает Киодо, сознался в содеянном. "Я передал информацию, получил за нее наличные деньги", - приводит агентство слова арестованного японца, произнесенные на допросе.

Комментарием торгового представительства РФ в Японии ТАСС в настоящий момент не располагает.