Поисковая группа обнаружила тела мужчин, пропавших в районе озера в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 января. /ТАСС/. Поиск двух мужчин, катавшихся на снегоходе и, предположительно, провалившихся под лед на новгородском озере, прекращен, тела погибших обнаружены. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МЧС по региону.

"12:38 мск на озере Оборотно - это граница Мошенского и Боровичского районов - были найдены тела двух погибших мужчин, провалившихся под лед на снегоходе", - сказал собеседник агентства.

Мужчины пропали поздно вечером в пятницу. Поисковые работы начались в субботу утром.

Как сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Новгородской области, двое мужчин 1979 и 1974 годов рождения были жителями Боровичского района Новгородской области. Сотрудники ведомства установили, что две компании мужчин договорились встретиться вечером 24 января в определенном месте рядом с озером, однако встреча не состоялась, двое мужчин пропали. Следователями и спасателями была обнаружена полынья и ведущие к ней следы от снегохода, а также вещи. На основе этих находок в этом месте организовали поисковые работы.

По факту гибели мужчин организована доследственная проверка.