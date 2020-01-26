{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Поисковая группа обнаружила тела мужчин, пропавших в районе озера в Новгородской области

Их нашли на границе Мошенского и Боровичского районов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 января. /ТАСС/. Поиск двух мужчин, катавшихся на снегоходе и, предположительно, провалившихся под лед на новгородском озере, прекращен, тела погибших обнаружены. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МЧС по региону.

"12:38 мск на озере Оборотно - это граница Мошенского и Боровичского районов - были найдены тела двух погибших мужчин, провалившихся под лед на снегоходе", - сказал собеседник агентства.

Мужчины пропали поздно вечером в пятницу. Поисковые работы начались в субботу утром.

Как сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Новгородской области, двое мужчин 1979 и 1974 годов рождения были жителями Боровичского района Новгородской области. Сотрудники ведомства установили, что две компании мужчин договорились встретиться вечером 24 января в определенном месте рядом с озером, однако встреча не состоялась, двое мужчин пропали. Следователями и спасателями была обнаружена полынья и ведущие к ней следы от снегохода, а также вещи. На основе этих находок в этом месте организовали поисковые работы.

По факту гибели мужчин организована доследственная проверка.

Теги
РоссияНовгородская область
Реклама на ТАСС
Стрельба в США
ABC: в США два человека погибли в результате стрельбы в баре
Ранения получили семеро
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС