Источник: число пострадавших в ДТП в Ленобласти увеличилось до семи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Количество пострадавших в ДТП с маршруткой в Ленинградской области, которая съехала в кювет и опрокинулась на бок, увеличилось до семи, из них один погиб. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В результате ДТП пострадали семь человек, из них один человек погиб", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, в воскресенье около 11:00 мск в Волосовском районе на 80 км автодороги "Нарва" водитель (мужчина 1958 года рождения), управляя автомашиной "Газель Некст" (маршрут 851), двигался в сторону города Сланцы, совершил съезд в правый кювет. Ранее сообщалось о том, что в результате ДТП в Волосовском районе пострадали 5 человек и один человек погиб - женщина 1992 года рождения. По факту аварии проводится проверка.

По предварительным данным источника ТАСС в экстренных службах, состояние пострадавших оценивается как среднее. По данным ГУ МЧС по Петербургу, детей среди пострадавших нет, в маршрутке находились 12 человек.

Заместитель генерального директора Кингисеппского автобусного парка Кирилл Цветков сообщил ТАСС, что автомобиль - 2019 выпуска, "на гололеде съехал в кювет".