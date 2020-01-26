{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: число пострадавших в ДТП в Ленобласти увеличилось до семи

По предварительным данным источника в экстренных службах, пострадавшие находятся в среднем состоянии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Количество пострадавших в ДТП с маршруткой в Ленинградской области, которая съехала в кювет и опрокинулась на бок, увеличилось до семи, из них один погиб. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В результате ДТП пострадали семь человек, из них один человек погиб", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, в воскресенье около 11:00 мск в Волосовском районе на 80 км автодороги "Нарва" водитель (мужчина 1958 года рождения), управляя автомашиной "Газель Некст" (маршрут 851), двигался в сторону города Сланцы, совершил съезд в правый кювет. Ранее сообщалось о том, что в результате ДТП в Волосовском районе пострадали 5 человек и один человек погиб - женщина 1992 года рождения. По факту аварии проводится проверка.

По предварительным данным источника ТАСС в экстренных службах, состояние пострадавших оценивается как среднее. По данным ГУ МЧС по Петербургу, детей среди пострадавших нет, в маршрутке находились 12 человек.

Заместитель генерального директора Кингисеппского автобусного парка Кирилл Цветков сообщил ТАСС, что автомобиль - 2019 выпуска, "на гололеде съехал в кювет".

Теги
РоссияЛенинградская область
Реклама на ТАСС
Стрельба в США
ABC: в США два человека погибли в результате стрельбы в баре
Ранения получили семеро
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС