Следователи выясняют обстоятельства гибели подростка, найденного на дороге в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Следователи организовали проверку из-за гибели 15-летнего мальчика, не вернувшегося домой после прогулки в соседнее село, его тело обнаружили на дороге. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Оренбургской области.

"Утром 26 января 2020 года на обочине автомобильной дороги между селами Барангулово и Куруил Кувандыкского городского округа обнаружено тело 15-летнего подростка без видимых признаков насильственной смерти", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, погибший подросток 25 января ушел в соседнее село с друзьями 11 и 15 лет. Обратно они возвращались порознь около 22:30 (20:30 мск). Родители пытались искать сына, но не нашли. Утром 26 января местный житель обнаружил тело мальчика на обочине дороги недалеко от села Барангулово.

Прибывшие на место происшествия медики пытались реанимировать подростка, но это не дало результатов.

Ранее в Оренбургской области следователи организовали проверку из-за гибели еще двоих детей 13 лет. Тела мальчиков обнаружили под снегом и осыпавшейся горной породой искусственного отвала у села Калиновка Гайского городского округа.