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Сбивший насмерть пешехода в КБР полицейский отправлен под домашний арест

Следователи просят арестовать злоумышленника

НАЛЬЧИК, 28 января. /ТАСС/. Полицейский, который в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть пешехода в Кабардино-Балкарии (КБР), отправлен под домашний арест. Об этом ТАСС сообщил помощник руководителя следственного управления СК РФ по республике Мурат Багов.

"Мера пресечения выбрана - домашний арест. Следствие ходатайствовало о заключении под стражу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, уголовное дело возбуждено по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

Инцидент произошел 26 января в селении Кенже городского округа Нальчик.

Теги
РоссияКабардино-Балкария
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