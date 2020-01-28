В Ирбите временно расселили два подъезда жилого дома после хлопка и пожара

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Жители двух подъездов пятиэтажного дома в Ирбите Свердловской области, где произошел хлопок с последующим возгоранием, расселены на время проверки здания на безопасность. Об этом сообщил во вторник ТАСС глава администрации города Николай Юдин.

Хлопок и последующее возгорание в пятиэтажном доме в Ирбите произошли во вторник. На месте происшествия был обнаружен погибший 17-летний подросток, учащийся местного учебного заведения. СК начал проверку по факту его гибели.

"Нахожусь непосредственно на объекте. Принято решение первый и второй подъезд, 58 человек прописанных, расселить до утра, есть подозрения, которые требуют проверки. Выехала из управления МЧС специализированная бригада, которая оценит полученные зданием повреждения", - сказал Юдин.

Глава города уточнил, что дом отключен от газоснабжения и электричества. "Отопление в трех [не расселенных] подъездах есть", - добавил Юдин. По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 29 января температура в Свердловской области опустится до 32 градусов ниже нуля.

Мэр добавил, что, по информации жителей дома, причиной пожара могли стать действия погибшего подростка. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил ТАСС, что оперуполномоченные уголовного розыска совместно с сотрудниками Следственного комитета и МЧС отрабатывают различные версии произошедшего, в том числе и версию, "связанную с проблемами на личном фронте".