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Задымление в корпусе МГУ в Москве возникло из-за короткого замыкания

В МЧС сообщили, что из здания эвакуировали около 1 тыс. человек
Описание
© Личный архив Владимира Новоторцева

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Задымление в корпусе МГУ им. М.В. Ломоносова в Москве возникло из-за короткого замыкания в электрощитовой. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"По адресу: улица Ленинские Горы, дом 1, строение 3, произошло короткое замыкание в электрощитовой с последующим самозатуханием", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в главке, информация о пострадавших не поступала. При этом источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что в целях безопасности эвакуировали около 1 тыс. человек.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в одном из корпусов МГУ возникло задымление. Сообщалось, что эвакуированы 500 человек.

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