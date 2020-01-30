Задымление в корпусе МГУ в Москве возникло из-за короткого замыкания

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Задымление в корпусе МГУ им. М.В. Ломоносова в Москве возникло из-за короткого замыкания в электрощитовой. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"По адресу: улица Ленинские Горы, дом 1, строение 3, произошло короткое замыкание в электрощитовой с последующим самозатуханием", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в главке, информация о пострадавших не поступала. При этом источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что в целях безопасности эвакуировали около 1 тыс. человек.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в одном из корпусов МГУ возникло задымление. Сообщалось, что эвакуированы 500 человек.