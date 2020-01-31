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Бориса Минца и его сыновей обвинили в растрате 34 млрд рублей банка "Открытие"

Следствие ходатайствует о заочном аресте бизнесмена и его сыновей

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Бизнесмен Борис Минц и двое его сыновей обвиняются в растрате 34 млрд рублей при совершении незаконных операций со средствами банка "Открытие". Об этом в пятницу на заседании Басманного суда Москвы сообщил следователь.

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"Следствие ходатайствует о заочном аресте Бориса Минца и его сыновей, Дмитрия и Александра, по обвинению в растрате 34 млрд рублей при совершении незаконных операций со средствами банка "Открытие", - сказал следователь.

Минц и его сыновья заочно обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Согласно материалам дела, они скрываются в Лондоне и объявлены в международный розыск. В пятницу суд заочно арестовал старшего из сыновей - Дмитрия Минца. Ходатайства о заочном аресте Бориса и Александра Минцев будут рассмотрены в ближайшее время.

Борис Минц - основатель инвестиционной компании O1 Group, которая специализируется на владении и управлении финансами и недвижимостью. В 2018 году он передал кипрской компании Riverstretch Trading & Investments (RT&I) контроль над финансовой группой "Будущее" и девелоперской компанией O1 Properties, входившими в О1 Group. Миллиардер также является основателем Музея русского импрессионизма. Борис Минц входит в так называемый кремлевский список Конгресса США. Бизнесмены из этого списка обладают состоянием более $1 млрд и могут подвергнуться санкциям.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Следственным комитетом в отношении Минца ведется проверка по заявлению председателя правления банка "ФК "Открытие" Михаила Задорнова. По словам одного из собеседников издания, ситуация связана с необеспеченными облигациями "О1 Груп Финанс" на балансе финансовой корпорации "Открытие". В свою очередь в пресс-службе банка "Открытие" ТАСС сообщили, что в сентябре 2018 года банк действительно обращался в Следственный комитет Российской Федерации с заявлением о преступлении. Оно касалось сделок, заключенных в преддверии санации банка.

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