После обрушения СКК в Петербурге возбудили дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено после обрушения при демонтаже спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский" в Санкт-Петербурге, где погиб рабочий. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в следственных органах.

"Возбуждено дело о нарушении правил безопасности", - сказал собеседник агентства.

СКК "Петербургский" был построен рядом с Московским парком Победы в 1980 году. Здание цилиндрической формы опоясывают 56 несущих колонн, на пандусе главного входа установлены скульптурные композиции "Искусство" и "Спорт".

По информации на сайте СКК, научно-техническое общество Франции в 1988 году, к столетию возведения Эйфелевой башни в Париже, создало список величайших инженерных достижения XX века, куда вошел петербургский СКК. Закрыт комплекс был в прошлом году, здание планировалось демонтировать.