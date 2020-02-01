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Обрушение СКК в Петербурге

После обрушения СКК в Петербурге возбудили дело

В результате происшествия 31 января в спортивно-концертном комплексе "Петербургский" погиб один человек
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© Валентин Егоршин/ТАСС
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено после обрушения при демонтаже спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский" в Санкт-Петербурге, где погиб рабочий. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в следственных органах.

"Возбуждено дело о нарушении правил безопасности", - сказал собеседник агентства.

СКК "Петербургский" был построен рядом с Московским парком Победы в 1980 году. Здание цилиндрической формы опоясывают 56 несущих колонн, на пандусе главного входа установлены скульптурные композиции "Искусство" и "Спорт".

По информации на сайте СКК, научно-техническое общество Франции в 1988 году, к столетию возведения Эйфелевой башни в Париже, создало список величайших инженерных достижения XX века, куда вошел петербургский СКК. Закрыт комплекс был в прошлом году, здание планировалось демонтировать.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургОбрушение СКК в Петербурге
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