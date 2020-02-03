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Суды в Петербурге эвакуируют третий раз за день из-за угрозы взрыва

Сообщения о "минировании" поступили в Приморский, Петродворцовый, Октябрьский и Василеостровский районные суды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Сообщения об угрозе взрыва повторно поступили в суды Санкт-Петербурга в понедельник днем. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга, идет эвакуация.

"Приморский районный суд эвакуируется повторно, Петродворцовый, Октябрьский и Василеостровский районные суды эвакуируются в третий раз", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что в сообщении об угрозе, которое поступило в Приморский районный суд, автор письма сообщил о "минировании" районной прокуратуры.

Утром в понедельник в суды Петербурга поступили сообщения о том, что их здания якобы заминированы. Первоначально было эвакуировано три суда, затем их число выросло до девяти. Как сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города, проверки после первых сообщений показали, что все угрозы были ложными. В первых письмах, поступивших в суды Петербурга в понедельник, также сообщалось, что в детских садах города якобы заложены бомбы.

В течение последних трех месяцев неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" в суды, школы, торговые центры и другие организации в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Все угрозы оказались ложными. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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РоссияСанкт-Петербург
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