Следователям по делу о покушении на главу центра "Э" Ингушетии предоставили госзащиту

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Следственной группе, которая ведет расследование уголовного дела о покушении в январе 2019 года на главу Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, убитого 10 месяцами позднее в Москве, предоставили государственную защиту. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Да, это так. Из-за угроз, которые неоднократно поступали в адрес следователей, им предоставлена госзащита, а все заседания в суде в связи с этим проходят в закрытом режиме", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что следствие неоднократно заявляло об угрозах со стороны родственников обвиняемых и сторонников арестованного по делу о покушении Хасана Полонкоева.

Ибрагима Эльджаркиева и его брата застрелили 2 ноября прошлого года в Москве. В январе 2019 года на Эльджаркиева уже было совершено покушение - его машину обстреляли, когда он возвращался из Чечни в Ингушетию. По подозрению в совершении этого преступления 7 декабря Басманный суд арестовал бизнесмена Хасана Полонкоева и двух его родственников. После этого были помещены под стражу еще четыре человека.

Согласно справке ФСБ России, Хасан Полонкоев является лидером боевого крыла организованного преступного сообщества, под руководством которого было совершено нападение на Эльджаркиева.