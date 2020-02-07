Второй обвиняемый в поджоге здания Никулинского суда Москвы арестован

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Арестован второй обвиняемый в поджоге здания Никулинского суда Москвы, ему избрали меру пресечения в виде содержания в СИЗО до 6 апреля, передает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда, где решался вопрос о мере пресечения.

"Суд арестовал Рафиса Галимова - уроженца Башкортостана 1993 года рождения, проживающего в Москве и работающего бортпроводником в авиакомпании Utair, до 6 апреля", - огласила решение судья Елена Абрамова.

Ранее на тот же срок был арестован еще один фигурант дела Руслан Ибрагимов.

В ночь на 6 февраля неизвестный бросил бутылку с неустановленной жидкостью в здание суда и поджег кабинет на первом этаже. Никто не пострадал, возгорание было оперативно потушено. Здание не получило существенных повреждений, документы также не пострадали. Двоих предполагаемых поджигателей задержали, а заказчик преступления скрылся и был объявлен в розыск. Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что целью преступления было уничтожение материалов одного из уголовных дел.