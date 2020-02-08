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Дело Александра Винника
Обновлено 

Защита Винника подала апелляцию на решение суда Парижа о содержании его под стражей

Судебное рассмотрение апелляции состоится в Париже в течение 10 дней
Александр Винник AP Photo/Petros Giannakouris
Описание
Александр Винник
© AP Photo/Petros Giannakouris

ПАРИЖ, 8 февраля. /ТАСС/. Защита россиянина Александра Винника, экстрадированного из Греции во Францию, подала апелляцию на решение парижского суда о содержании его под стражей. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в субботу адвокат Винника Тимофей Мусатов.

"Защита собрала очень много документов из больницы, от прокурора апелляционного суда Салоник и из Высшего административного суда (Госсовет), из которых следует, что экстрадиция Винника состоялась еще до вынесения решения Госсоветом", - сказал адвокат. "Это будет очень весомый аргумент для французской стороны, в том числе и в рамках судебного рассмотрения поданной нами апелляции, обжалующей решение о содержании нашего подзащитного в заключении", - заявил он.

Как сообщил Мусатов, "судебное рассмотрение апелляции состоится в Париже в течение 10 дней".

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Дело Александра Винника
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