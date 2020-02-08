Посольство РФ в Таиланде выясняет, были ли россияне в ТЦ, где солдат устроил стрельбу

БАНГКОК, 8 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Таиланде выясняет, были ли граждане РФ в торговом центре "Терминал-21" в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда, где военнослужащий устроил стрельбу. Об этом говорится в опубликованном в субботу сообщении российской дипломатической миссии в Facebook.

"Посольство России в Таиланде продолжает следить за ситуацией в городе Накхонратчасима, где, предположительно, военнослужащий открыл огонь по мирным жителям, - отмечается в заявлении. - Посольство выясняет у властей обстоятельства произошедшего, в том числе были ли там российские граждане".

В субботу 32-летний капрал Чакрапант Тхомма, военнослужащий армии Таиланда, застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, а затем скрылся, угнав автомобиль. По пути к торговому центру "Терминал-21" злоумышленник обстрелял мирных жителей. Оказавшись внутри, солдат устроил стрельбу, после этого он взял 16 человек в заложники. По последним данным, в результате происшествия погибли 17 человек, 14 получили ранения.