СМИ: силовики готовятся к штурму ТЦ на северо-востоке Таиланда, где произошла стрельба

БАНГКОК, 8 февраля. /ТАСС/. Группа полицейского спецназа прибыла на вертолете из Бангкока в ТЦ "Терминал-21" в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда, чтобы захватить или ликвидировать устроившего там стрельбу. По данным газеты Khaosod , около 20:30 по местному времени (16:30 мск) сообщалось, что силовики готовились к штурму внутри торгового центра.

Армия попросила средства массовой информации прекратить прямую трансляцию, чтобы не дать солдату доступа к официальной информации об их действиях. Власти надеются, что мать нападавшего, которая была доставлена из провинции Чаяпхум, сможет убедить его сдаться.

Посетители торгового центра , где военнослужащий устроил стрельбу, продолжают покидать здание, сообщило Таиландское агентство новостей. Полицейские, которые совместно с армией проводят операцию по нейтрализации преступника, обратились к СМИ, чтобы они помогли распространить информацию с просьбой к посетителям ТЦ как можно скорее уйти с места происшествия.

Министерство здравоохранения Таиланда объявило о сборе донорской крови для пострадавших в провинциях Накхонратчасима, Бурирам, Сурин и Чаяпхум.

В субботу 32-летний капрал Чакрапант Тхомма, военнослужащий армии Таиланда, застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, а затем скрылся, угнав автомобиль. По пути к торговому центру "Терминал-21" злоумышленник обстрелял мирных жителей. Оказавшись внутри, солдат устроил стрельбу, после этого он взял 16 человек в заложники. Всего жертвами военнослужащего, мотивы которого неясны до сих пор, стали 17 человек, 14 получили ранения.