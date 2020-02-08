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Стрельба в ТЦ на северо-востоке Таиланда
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СМИ: силовики не обнаружили стрелявшего в ходе осмотра четырех этажей ТЦ в Таиланде

По данным газеты Khaosod, были обнаружены лишь покупатели, оказавшиеся заблокированными внутри торгового центра во время стрельбы

БАНГКОК, 8 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие Таиланда проверили четыре этажа торгового центра на северо-востоке страны, где в субботу солдат устроил стрельбу. Об этом сообщила газета Khaosod.

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По ее данным, полиция уже обеспечила безопасность цокольного этажа и трех других. Силовики обнаружили нескольких покупателей, оказавшихся заблокированными внутри торгового центра во время стрельбы, и помогли им покинуть здание. Вместе с тем силам безопасности пока не удалось найти преступника. Предполагается, что он может скрываться в подвале.

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина взял на четвертом этаже торгового центра в заложники 16 человек.

По данным газеты Thai Rath, из здания были эвакуированы порядка тысячи человек. Территория вокруг места происшествия оцеплена, дороги в районе перекрыты. Таксисты бесплатно помогают добраться до своих домов людям, которым удалось выбраться из торгового комплекса.

В субботу 32-летний военнослужащий армии Таиланда капрал Чакрапант Тхомма застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, а затем скрылся, угнав автомобиль. По пути к торговому центру "Терминал-21" он обстрелял мирных жителей. Оказавшись внутри, солдат вновь открыл огонь, после чего взял людей в заложники. Согласно последним данным, погибли 20 человек, пострадал 31.

Теги
ТаиландСтрельба в ТЦ на северо-востоке Таиланда
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