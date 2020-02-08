Власти объявили режим ЧС в Кордайском районе Казахстана после беспорядков

Что известно о массовых беспорядках в Казахстане

ТАСС, 8 февраля. Аким (глава администрации) Жамбылской области Казахстана Аскар Мырзахметов в субботу распорядился объявить режим чрезвычайной ситуации в Кордайском районе, где ранее произошли массовые беспорядки. Об этом сообщило агентство Tengrinews.

"В соответствии с законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", законом Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года "О гражданской защите" аким Жамбылской области решил объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба на территории Кордайского района Жамбылской области с 21:00 (18:00 мск) 8 февраля 2020 года", - приводит агентство распоряжение Мырзахметова.