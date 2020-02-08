СМИ: глава Минздрава Таиланда направился в ТЦ, где произошла стрельба

БАНГКОК, 8 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер, министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвееракул, заместитель комиссара полиции Сучарт Тхирасават и другие официальные лица направились в здание торгового центра на северо-востоке страны, где в субботу солдат устроил стрельбу. Об этом сообщила газета Khaosod.

"Осада ТЦ "Терминал-21" в городе Корат, похоже, почти закончилась", - говорится в публикации, размещенной на странице издания в Twitter. Сотрудники правоохранительных органов Таиланда вывели последнюю группу гражданских лиц, остававшихся в торговом центре, передает газета.

По ее сведениям, ситуация с заложниками, о которой сообщалось до этого, вероятно, разрешена. Ранее появились данные о том, что вооруженный мужчина взял на четвертом этаже торгового комплекса в заложники 16 человек. Сотрудники сил безопасности проверили четыре этажа здания и вывели из него около тысячи человек. Им не удалось обнаружить преступника.

По информации газеты Thai Rath, командующий вооруженными силами королевства Апират Конгсомпонг уже находится внутри торгового комплекса.