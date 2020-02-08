{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба в ТЦ на северо-востоке Таиланда

Reuters: двух раненых вывели из ТЦ в Таиланде после возобновившейся стрельбы

Официальных заявлений по поводу того, кто получил ранения, полиция пока не делала

БАНГКОК, 8 февраля. /ТАСС/. Два раненых человека покинули торговый центр на северо-востоке Таиланда, где в субботу солдат устроил стрельбу. Об этом агентству Reuters сообщил очевидец.

На эту тему
Стрельба в ТЦ на северо-востоке Таиланда. Главное

По его словам, двое пострадавших были выведены из здания после того, как внутрь ворвались сотрудники сил безопасности, чтобы спасти захваченных заложников и нейтрализовать нападавшего. Официальных заявлений по поводу того, кто получил ранения, полиция пока не делала. Ранее появилась информация о возобновившейся в торговом комплексе стрельбе.

Телеканал Spring TV также сообщил о пострадавших людях, однако точное их число не привел. Согласно его данным, на цокольном этаже здания могут находиться порядка 10 человек.

Теги
ТаиландСтрельба в ТЦ на северо-востоке Таиланда
Реклама на ТАСС
Три города и четыре района Чеченской Республики остались частично без света
Причиной сбоев стал снегопад
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС