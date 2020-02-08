Reuters: двух раненых вывели из ТЦ в Таиланде после возобновившейся стрельбы

БАНГКОК, 8 февраля. /ТАСС/. Два раненых человека покинули торговый центр на северо-востоке Таиланда, где в субботу солдат устроил стрельбу. Об этом агентству Reuters сообщил очевидец.

По его словам, двое пострадавших были выведены из здания после того, как внутрь ворвались сотрудники сил безопасности, чтобы спасти захваченных заложников и нейтрализовать нападавшего. Официальных заявлений по поводу того, кто получил ранения, полиция пока не делала. Ранее появилась информация о возобновившейся в торговом комплексе стрельбе.

Телеканал Spring TV также сообщил о пострадавших людях, однако точное их число не привел. Согласно его данным, на цокольном этаже здания могут находиться порядка 10 человек.