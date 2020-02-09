Устроивший стрельбу в Таиланде солдат находится в подвале ТЦ без заложников

БАНГКОК, 9 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Таиланда считают, что вооруженный солдат, устроивший стрельбу в одном из торговых центров города Накхонратчасима на северо-востоке страны, находится в подвале здания без заложников. Об этом сообщил в воскресенье агентству Reuters сотрудник местной полиции.

По его словам, силы безопасности проверяют, остались ли гражданские лица в торговом комплексе, поскольку еще девять человек были эвакуированы. "Преступник все еще находится в подвале, и, похоже, у него нет заложников. Мы приближаемся к нему", - отметил страж порядка. Он не назвал свое имя, поскольку не был уполномочен общаться со СМИ.

В субботу 32-летний военнослужащий армии Таиланда капрал Чакрапант Тхомма застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, а затем скрылся, угнав автомобиль. По пути к торговому центру "Терминал-21" он обстрелял мирных жителей. Оказавшись внутри, солдат вновь открыл огонь, убив и ранив несколько десятков человек. Силовики неоднократно пытались нейтрализовать нападавшего, но пока безуспешно.