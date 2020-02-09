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Массовая драка в Жамбылской области Казахстана

Токаев поручил наказать сотрудников госорганов, допустивших беспорядки в Казахстане

Президент Казахстана также пообещал оказать помощь пострадавшим

НУР-СУЛТАН, 9 февраля. /ТАСС/. Сотрудники государственных органов, которые допустили беспорядки в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана, понесут наказание. Об этом заявил в воскресенье президент республики Касым-Жомарт Токаев.

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\"Ситуация в Кордайском районе стабилизирована. Комиссия во главе с [вице-премьером] Бердибеком Сапарбаевым продолжает работу. Сотрудники госорганов, допустивших трагедию, будут наказаны. Провокаторов привлекут к ответственности. Пострадавшим будет оказана помощь", - написал он на своей странице в Twitter.

Глава государства также выразил благодарность соотечественникам за твердую гражданскую позицию.

Беспорядки, вспыхнувшие в ночь на 8 февраля, унесли жизни восьми человек. Заместитель министра здравоохранения Камалжан Надыров в субботу вечером сообщил, что в больницах остаются 37 человек.

Ранее Токаев заявил, что ситуация находится под контролем полиции и Национальной гвардии. Он поручил государственным органам принять срочные меры по устранению последствий инцидента, для чего была создана правительственная комиссия под председательством Сапарбаева.

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт КемелулыМассовая драка в Жамбылской области Казахстана
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