Вице-премьер Казахстана сообщил, что нанесенный при беспорядках ущерб возместят

НУР-СУЛТАН, 9 февраля. /ТАСС/. Материальный ущерб, нанесенный имуществу граждан Казахстана в ходе массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области, будет возмещен согласно законодательству. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев в воскресенье в ходе посещения Кордайского района.

Вице-премьер осмотрел жилые дома, социальные и коммерческие объекты, пострадавшие в ходе беспорядков. "Глава государства поручил оказывать всю необходимую помощь и поддержку семьям. В составе комиссии прибыл первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев. Сейчас специалисты оценивают ущерб, который будет восстановлен согласно действующему законодательству", - заверил Сапарбаев, слова которого приводит пресс-служба премьер-министра республики. По данным МВД Казахстана, в ходе беспорядков в результате пожаров пострадали 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль.

Сапарбаев также посетил семьи погибших в ходе конфликта. "От имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и правительства примите искренние соболезнования. Мы вас в беде не оставим, обеспечим вашу безопасность. Вашим семьям мы поможем, государство будет вас поддерживать", - сказал он.

Родные погибших и местные жители в свою очередь попросили властей найти и наказать виновных. "Это был преступный умысел. Незнакомцы ходили, поджигали дома и трясли над головами оружием, требуя денег и золота. Говорили, выходите, ваш дом горит. Среди них были пьяные люди", - приводит пресс-служба слова местных жителей, участвовавших во встрече.