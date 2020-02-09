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Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23

Состояние троих из них оценивается как тяжелое

КЕМЕРОВО, 9 февраля. /ТАСС/. Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек. Как сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса, три человека находятся в тяжелом состоянии.

"На настоящий момент пострадавших 23 человека, из них трое в тяжелом состоянии, 10 человек находятся в приемном отделении больницы, их обследуют медики, еще 10 пострадавшим оказана помощь в травмпункте", - сказал собеседник агентства.

В новость внесены изменения (15:25 мск) - уточняется число пострадавших.

Теги
РоссияКемеровская область
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