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В поезде Кишинев - Москва на Киевском вокзале не обнаружили взрывных устройств

Полицейских вызвал один из пассажиров

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции проверили поезд Кишинев - Москва, прибывший на Киевский вокзал, никаких опасных предметов там не обнаружено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

"Полицейские проверили состав поезда, никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было", - сказал собеседник агентства, добавив, что полицейских вызвал один из пассажиров, у которого возникли подозрения в отношении другого пассажира.

Ранее сообщалось, что прибывший на Киевский вокзал поезд из Кишинева проверяют после анонимного сообщения с угрозой взрыва. По данным источника, состав прибыл на 15-й путь.

Волна "минирований" началась в Москве в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна угроза не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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