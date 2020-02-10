Число погибших в ДТП под Воронежем с участием микроавтобуса выросло до четырех человек

ВОРОНЕЖ, 10 февраля. /ТАСС/. Один из пяти пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса и фуры в Воронежской области умер в больнице. В субботу, 8 февраля, в ДТП погибли три человека и пятеро были госпитализированы, сообщил ТАСС в понедельник представитель отделения реанимации Павловской районной больницы.

В ночь на 8 февраля на 694-м километре трассы М-4 "Дон" в Воронежской области после столкновения микроавтобуса Mercedes-Benz Vito и грузовика "МАН" погибли три человека и шесть пострадали, пять из них были доставлены в Павловскую райбольницу. По предварительным данным, 37-летний водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком под управлением 45-летнего мужчины. На месте погибли водитель и два пассажира микроавтобуса - 31-летний мужчина и 37-летняя женщина. Пять пассажиров - мужчины в возрасте 33, 27, 39 и 34 лет, которые являются жителями Луганска, а также 39-летний житель Калининграда получили травмы.

"Один человек, который был в числе пяти госпитализированных после ДТП в больницу, скончался. Он стал четвертым погибшим. Еще четверо пострадавших остаются в реанимации, сегодня некоторых будем переводить в другие отделения больницы", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что пятеро пострадавших в ДТП доставили в отделение реанимации в тяжелом состоянии. "Состояние некоторых улучшилось, поэтому их переводим в другие отделения", - уточнил представитель реанимации Павловской райбольницы.