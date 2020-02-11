Капитанам столкнувшихся катеров с россиянами на Пхукете предъявили обвинения

БАНГКОК, 11 февраля. /ТАСС/. Суд в Таиланде предъявил обвинения двум капитанам туристических катеров, которые столкнулись возле острова Пхукет, в результате чего погибли двое российских детей. Об этом во вторник сообщил ТАСС генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов.

"По словам заместителя начальника туристической полиции Пхукета, суд предъявил капитанам обвинение в неосторожном вождении, повлекшее смерть одного или более лиц, - рассказал собеседник агентства. - Их выпустили под залог". Сумма залога не уточняется.

По предварительным данным, причиной аварии могло стать трехкратное превышение скорости обоими капитанами двух катеров.

Согласно данным посольства РФ в Таиланде, 10 февраля около 08:00 по местному времени (04:00 мск) у восточного побережья острова Пхукет произошло столкновение двух туристических скоростных катеров. На борту одного из них находились, по предварительным данным, 35 российских туристов вместе с гидом. В результате аварии 20 российских туристов были направлены в медицинские учреждения города Пхукет с травмами различной степени тяжести, двое российских детей погибли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту столкновения двух катеров.