{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Самоубийство экс-начальника управления ФСИН в суде

Прокурор просил шесть лет колонии для экс-сотрудника ФСИН по делу о вымогательстве

Суд приговорил Виктора Свиридова к трем годам колонии строгого режима

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Гособвинение в ходе прений сторон просило приговорить к шести годам колонии строгого режима бывшего начальника транспортного управления ФСИН Виктора Свиридова по делу о вымогательстве. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Григорий Иванищев.

На эту тему
Что известно о гибели в суде экс-главы одного из управлений ФСИН

"Гособвинение в ходе прений сторон запросило для нашего подзащитного шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказал защитник.

В среду Чертановский суд признал Свиридова виновным в вымогательстве 10 млн рублей (по ч. 3 ст. 163 УК РФ, предусматривающей от 7 до 15 лет лишения свободы) и приговорил его к трем годам колонии строгого режима. Ему было назначено наказание ниже низшего предела. После оглашения приговора Свиридов покончил с собой в зале заседания. Сейчас устанавливается, как подсудимый пронес в здание суда оружие.

Теги
РоссияСамоубийство экс-начальника управления ФСИН в суде
Реклама на ТАСС
Шесть машин столкнулись в Новой Москве
В результате ДТП пострадали три человека
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС