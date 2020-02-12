Прокурор просил шесть лет колонии для экс-сотрудника ФСИН по делу о вымогательстве

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Гособвинение в ходе прений сторон просило приговорить к шести годам колонии строгого режима бывшего начальника транспортного управления ФСИН Виктора Свиридова по делу о вымогательстве. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Григорий Иванищев.

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"Гособвинение в ходе прений сторон запросило для нашего подзащитного шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказал защитник.

В среду Чертановский суд признал Свиридова виновным в вымогательстве 10 млн рублей (по ч. 3 ст. 163 УК РФ, предусматривающей от 7 до 15 лет лишения свободы) и приговорил его к трем годам колонии строгого режима. Ему было назначено наказание ниже низшего предела. После оглашения приговора Свиридов покончил с собой в зале заседания. Сейчас устанавливается, как подсудимый пронес в здание суда оружие.