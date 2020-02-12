СК подтвердил арест помощника судьи городского суда в Дагестане по делу о серии взяток

МАХАЧКАЛА, 12 февраля. /ТАСС/. Помощник судьи Каспийского городского суда Дагестана подозревается в получении взяток, возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован. Об этом сообщила в среду журналистам пресс-служба республиканского управления Следственного комитета России.

Ранее в среду источник в силовых структурах Дагестана сообщил ТАСС, что помощник судьи Каспийского городского суда Абдусалам Магомедов подозревается в восьми эпизодах получения взятки в составе организованной группы. Его задержали в рамках уголовного дела о получении взятки, суд арестовал его на два месяца.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Дагестану возбуждено уголовное дело в отношении помощника судьи Каспийского городского суда. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки организованной группой по предварительному сговору" - 4 эпизода), ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), п.п. "а, в", ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки организованной группой по предварительному сговору в крупном размере"), ч. 1 ст. 30 - п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Приготовление к получению взятки организованной группой по предварительному сговору" - 2 эпизода)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в 2019 году подозреваемый и судья Каспийского городского суда из корыстных побуждений создали организованную преступную группу с целью получения взяток.

С мая по сентябрь 2019 года они получили не менее восьми взяток в сумме от 50 тыс. до 1,4 млн рублей от лиц, являвшихся участниками судопроизводства по уголовным, гражданским и административным делам, а также их родственников и лиц, действовавших в их интересах. Деньги передавались участникам организованной преступной группы за решение вопросов, связанных с рассмотрением указанных категорий дел, а также за вынесение судебных решений в их пользу, в том числе за смягчение наказаний, а в отдельных случаях за освобождение от уголовной ответственности по отдельным инкриминируемым им противоправным деяниям.

Расследование продолжается

Пресс-служба регионального управления СК РФ добавила, что расследование уголовного дела продолжается. "В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы. Следствием принимаются меры, направленные на выявление новых эпизодов противоправной деятельности организованной группы", - заключила пресс-служба ведомства.

Как сообщал ранее ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики, в домах и на местах работ фигурантов уголовного дела в Махачкале и Каспийске проведены обыски. Кроме того, в деле фигурируют лица, имеющие особый порядок возбуждения уголовного дела [судьи]. По ним материалы направлены в Высшую квалификационную коллегию судей России, добавил источник.