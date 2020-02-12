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Пропавший при пожаре на шахте под Мурманском рабочий найден живым

Медицинская помощь ему не потребовалась

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Горняк, который считался пропавшим при пожаре на шахте в Мурманской области, найден живым, он не нуждается в медицинской помощи, сообщили ТАСС в среду в региональном главке МЧС.

"Нашелся живым, в медпомощи не нуждается", - сказал представитель ведомства. Он добавил, что больше в шахте никого не ищут.

Пожар произошел в шахте АО "Апатит" (входит в группу "Фосагро") на горизонте 250 м в среду вечером. Его удалось оперативно ликвидировать. Из шахты при возгорании эвакуировали более 380 человек.

Источники в экстренных службах сообщали ТАСС, что предварительная причина пожара - возгорание мусора или личных вещей одного из сотрудников. Также один из источников сообщил, что горняк находился в вентилируемом помещении и не мог отравиться продуктами горения.

Представитель компании "Апатит", которой принадлежит рудник, сообщил, что работа шахты в ближайшее время будет возобновлена. 

"В ближайшие полчаса после проветривания работа будет возобновлена, на производственной программе компании это не сказалось", - сказал он.

Кировский филиал АО "Апатит" компании "Фосагро" основан в 1929 году на базе месторождений апатит-нефелиновых руд Хибинского массива. Это крупнейшее в мире предприятие по производству высокосортного фосфатного сырья - апатитового концентрата. Также Кировский филиал "Апатита" - единственный в России производитель нефелинового концентрата.

Теги
РоссияМурманская область
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