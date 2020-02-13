Аварийно-восстановительные поезда работают на месте схода вагонов с углем в Приамурье

ТАСС, 13 февраля. Аварийно-восстановительные поезда прибыли на место схода с рельсов семи железнодорожных вагонов с углем в Сковородинском районе Амурской области, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МЧС региона.

Ранее пресс-служба Забайкальской железной дороги сообщила о сходе с рельсов семи вагонов грузового состава на перегоне Ерофей Павлович - Сегачама. По инциденту началась проверка Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"На перегоне Сегачама - Ерофей Павлович на 7125-м километре произошел сход семи полувагонов с углем грузового состава, из них два опрокинулись. На месте происшествия работают два аварийно-восстановительных поезда", - говорится в сообщении.

Уточняется, что погибших и пострадавших нет, задержек в движении пассажирских поездов нет. В Главном управлении МЧС России по Амурской области развернули оперативный штаб. На месте происшествия работает оперативная группа 48-й пожарно-спасательной части.