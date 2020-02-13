{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Аварийно-восстановительные поезда работают на месте схода вагонов с углем в Приамурье

Пассажирские поезда движутся без задержек

ТАСС, 13 февраля. Аварийно-восстановительные поезда прибыли на место схода с рельсов семи железнодорожных вагонов с углем в Сковородинском районе Амурской области, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МЧС региона.

Ранее пресс-служба Забайкальской железной дороги сообщила о сходе с рельсов семи вагонов грузового состава на перегоне Ерофей Павлович - Сегачама. По инциденту началась проверка Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"На перегоне Сегачама - Ерофей Павлович на 7125-м километре произошел сход семи полувагонов с углем грузового состава, из них два опрокинулись. На месте происшествия работают два аварийно-восстановительных поезда", - говорится в сообщении.

Уточняется, что погибших и пострадавших нет, задержек в движении пассажирских поездов нет. В Главном управлении МЧС России по Амурской области развернули оперативный штаб. На месте происшествия работает оперативная группа 48-й пожарно-спасательной части.

Теги
РоссияАмурская область
Реклама на ТАСС
Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом и фурой в Псковской области
Двоих пострадавших госпитализировали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС