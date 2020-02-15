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Массовая драка в Жамбылской области Казахстана

В Казахстане уточнили число пострадавших в ходе беспорядков на юге страны

По информации властей Жамбылской области, пострадали 185 человек

НУР-СУЛТАН, 15 февраля. /ТАСС/. Руководитель Жамбылской области Казахстана Бердибек Сапарбаев провел заседание областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной массовыми беспорядками в Кордайском районе. В них, по последним данным, пострадали 185 человек. Об этом сообщила в субботу пресс-служба администрации Жамбылской области Казахстана в субботу.

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"По данным областного штаба, пострадали 185 граждан, из них 34 госпитализированы. Также сгорело 39 жилых домов, 20 коммерческих объектов и 47 единиц автотранспорта", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в ходе беспорядков пострадали более 170 человек.

"С 7 по 13 февраля через контрольно-пропускные пункты "Кордай", "Карасу", "Аухатты", "Сортобе" в Кыргызскую Республику выехало 23131 человек, въехало - 21261 человек", - уточнили в пресс-службе. По данным ведомства, "778 пострадавшим семьям оказана гуманитарная помощь в виде продуктов питания и товаров первой необходимости в объеме 57,2 тонн".

Отмечено, что для восстановления утраченных документов граждан создан мобильный центр обслуживания населения, который расположен в здании администрации Сортобинского сельского округа. В работе по очистке сел задействовано 250 человек и 53 единицы техники, вывезено 680 тонн строительного мусора

"В районе сохраняется стабильная обстановка, продолжаются работы по обеспечению правопорядка", - отмечается в сообщении.

Теги
КазахстанМассовая драка в Жамбылской области Казахстана
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