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В Азовском море задержали украинское судно, пытавшееся скрыться с незаконным уловом

На борту находились четыре человека без документов, удостоверяющих их личности
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© Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Российские пограничники задержали в западной части Азовского моря у берегов Крымского полуострова маломерное судно, предположительно, с украинскими браконьерами. Они доставлены для разбирательства в порт Керчи. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Республике Крым.

"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в западной части Азовского моря задержано маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности. Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться. В ходе осмотра плавсредства выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова - ставная сеть. При этом судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи (вылов) водных биологических ресурсов, у задержанных отсутствовали", - сообщили в пресс-службе.

Маломерное судно и граждане Украины доставлены в порт Керчи для проведения разбирательства. Капитан украинского судна признал факт незаконной ловли рыбы в Азовском море. Это следует из видео допроса капитана, предоставленного Погрануправлением ФСБ по Крыму.

"Да [признаю факт незаконной добычи водных ресурсов в Азовском море]", - сказал он, добавив, что претензий к работе пограничников у него нет.

Команда украинского судна задержана на 48 часов, сообщила в субботу ТАСС уполномоченный по правам человека в Крыму Лариса Опанасюк. "Они задержаны на 48 часов, основания для задержания были. У них не было документов, улов был незаконный на борту", - сказала Опанасюк.

В новость внесены изменения (13:39 мск - добавлена информация)

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