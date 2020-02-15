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Власти Крыма считают, что задержанные за браконьерство украинцы должны понести наказание

Первый заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс подчеркнул, что они нарушили международное право

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Команда украинского судна, задержанная при попытке скрыться от российских пограничников в Азовском море, должна понести наказание за браконьерство по законам Российской Федерации, заявил ТАСС первый заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс.

"Это просто хулиганы, браконьеры, которые нарушили нормы международного права и законы своего государства, выйдя за пределы своих границ. Пусть ответят по законам того государства, границы которого они нарушили. Если кто-то хочет политику здесь устроить, то ее нет - это чистейшей воды браконьерство", - сказал Фикс.

Азовское море - внутреннее море двух государств, и в его акватории не проведена делимитация границ, рыболовство в нем регулируется российско-украинской комиссией.

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РоссияКрым
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