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Дело полковника Захарченко
Обновлено 

Кассационный суд признал законным приговор экс-полковнику МВД Захарченко

Дмитрия Захарченко приговорили на 12,5 года колонии

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Второй кассационный суд признал законным приговор осужденному на 12,5 года колонии бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрию Захарченко, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Кассационную жалобу защиты и кассационное представление прокуратуры оставить без удовлетворения", - огласил решение судья.

Защита просила суд отменить приговор и вынести оправдательный, прокуратура просила отменить приговор в части оправдания по одному эпизоду взятки и вернуть на новое рассмотрение.

Теги
РоссияДело полковника Захарченко
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