Полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП в Калмыкии

ЭЛИСТА, 19 февраля. /ТАСС/. Полиция Калмыкии проводит проверку после столкновения двух легковых автомобилей в Целинном районе, в результате которого погибли шесть человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.

ДТП произошло в ночь на среду на федеральной автодороге Р-22 (в селе Троицкое в районе улицы Геологов), сообщение о нем поступило в 00:25 мск от очевидца через систему "112".

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. По предварительной версии, 21-летний житель Элисты на автомобиле Datsun, выезжая со второстепенной дороги на главную, допустил столкновение с автомобилем Lada Granta под управлением 18-летнего элистинца", - сказали в пресс-службе.

Оба водителя и три пассажира автомобилей (жители региона 1996, 1998 и 2001 г. р.) погибли на месте, 22-летняя жительница Элисты умерла в машине скорой помощи.