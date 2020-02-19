Экс-замминистра Свердловской области признал вину в коррупции по делу "Титановой долины"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, который обвиняется в посредничестве во взятке в особо крупном размере, признал вину, передает корреспондент ТАСС из зала Ленинского районного суда Екатеринбурга, где рассматривается ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения.

"Признаю", - сказал Шилиманов в ответ на вопрос судьи о признании вины.

Ранее в среду в пресс-службе Свердловского областного суда сообщали, что следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для Артемия Кызласова и Михаила Шилиманова, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере") соответственно.

Кызласов был задержан 17 февраля во время передачи взятки в 2,5 млн рублей, которую он вымогал у субподрядчика. Также был задержан Шилиманов. После этого прошли обыски в "Титановой долине" и в доме Кызласова. Возбуждено уголовное дело.

Пост первого заместителя министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов занимал в 2011 году, позднее он руководил ОАО "Областная управляющая жилищная компания" и выступал партнером певца Александра Новикова в проекте строительства коттеджного поселка "Бухта Квинс". В декабре 2016 года Шилиманов, как и Новиков, был задержан, его обвинили в хищении более 41 млн рублей при строительстве ЖК "Бухта Квинс". В январе 2017 года суд изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде.

В апреле 2019 года Арбитражный суд Свердловской области признал Михаила Шилиманова банкротом.