Суд продлил домашний арест главе департамента развития бизнеса "Рольфа"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил до 25 мая срок домашнего ареста директору департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолию Кайро, обвиняемому по делу о выводе за рубеж 4 млрд рублей, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Кайро срок домашнего ареста на 3 месяца, до 25 мая 2020 года", - огласила постановление судья.

28 июня 2019 года Басманный суд Москвы постановил, что Кайро будет находиться под домашним арестом в своей московской квартире.

Уголовное дело о совершении валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) возбуждено в отношении основателя, фактического владельца и руководителя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, который находится за пределами России, и ряда ее руководителей. Решением Басманного суда Петров заочно арестован и находится в международном розыске.

Кайро стал первым задержанным по делу, всего по нему проходят пока четыре человека. Они арестованы заочно.

По данным следствия, в 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной Петровым. В результате чего, считает следствие, на счета подконтрольной ему кипрской компании были перечислены денежные средства, полученные от коммерческой деятельности, в размере 4 млрд рублей. Согласно позиции защиты, оспариваемая следствием сделка была законной, в ходе нее было куплено имущество, соответствующее его реальной стоимости.