DPA: многие жертвы стрелка в Ханау имели миграционное прошлое

БЕРЛИН, 20 февраля. /ТАСС/. Многие жертвы стрелка в Ханау имели миграционное прошлое.
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Стрельба в Ханау. Главное
Об этом сообщило в четверг агентство DPA со ссылкой на источники в структурах безопасности.
Есть ли среди погибших иностранные граждане, пока неизвестно, отмечает агентство.
По данным газеты Bild, подозреваемый оставил письменное признание и видеообъяснение своих действий, в которых высказывает мысль, что представители наций, которых невозможно выслать из Германии, подлежат уничтожению.