DPA: многие жертвы стрелка в Ханау имели миграционное прошлое

На эту тему

Об этом сообщило в четверг агентство DPA со ссылкой на источники в структурах безопасности.

Есть ли среди погибших иностранные граждане, пока неизвестно, отмечает агентство.

По данным газеты Bild, подозреваемый оставил письменное признание и видеообъяснение своих действий, в которых высказывает мысль, что представители наций, которых невозможно выслать из Германии, подлежат уничтожению.