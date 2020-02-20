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Стрельба в Ханау

DPA: многие жертвы стрелка в Ханау имели миграционное прошлое

При этом агентство отмечает, что пока неизвестно, есть ли среди погибших иностранные граждане

БЕРЛИН, 20 февраля. /ТАСС/. Многие жертвы стрелка в Ханау имели миграционное прошлое.

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Об этом сообщило в четверг агентство DPA со ссылкой на источники в структурах безопасности.

Есть ли среди погибших иностранные граждане, пока неизвестно, отмечает агентство.

По данным газеты Bild, подозреваемый оставил письменное признание и видеообъяснение своих действий, в которых высказывает мысль, что представители наций, которых невозможно выслать из Германии, подлежат уничтожению.

Теги
ГерманияСтрельба в Ханау
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