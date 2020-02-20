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Стрельба в Ханау

Генконсульство России находится в контакте с полицией Германии по стрельбе в Ханау

По данным газеты Bild, подозреваемый считал, что представители наций, которых невозможно выслать из Германии, подлежат уничтожению

БЕРЛИН, 20 февраля. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ во Франкфурте-на-Майне находится в контакте с правоохранительными органами ФРГ по вопросу установления гражданства погибших и пострадавших в результате трагедии в Ханау. Об этом говорится в опубликованном в Facebook сообщении дипмиссии.

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"В Ханау (федеральная земля Гессен) в ночь на 20 февраля произошла стрельба. По предварительным данным погибли одиннадцать человек, пострадали не менее четырех", - отметили там. "Генеральное консульство находится в постоянном контакте с правоохранительными органами ФРГ на предмет установления гражданства пострадавших и погибших в результате совершенного преступления", - сообщили в диппредставительстве РФ.

Около 22:00 по германскому времени (00:00 мск) гражданин Германии Тобиас Р. сначала открыл огонь в кальянной на улице Хоймаркт на западе города, убив нескольких человек, и скрылся на автомобиле. Затем в расположенном западнее городском районе Кессельштадт он атаковал еще одну кальянную. В утренние часы полиция нашла в квартире в Кессельштадте тела еще двоих человек - самого стрелка и его матери.

По данным газеты Bild, подозреваемый оставил письменное признание и видеообъяснение своих действий, в которых высказывает мысль, что представители наций, которых невозможно выслать из Германии, подлежат уничтожению.

Теги
ГерманияРоссияСтрельба в Ханау
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