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Суд арестовал главу администрации района в Сочи по делу о мошенничестве

Павел Клопотовский будет находиться под стражей два месяца

СОЧИ, 21 февраля. /ТАСС/. Центральный районный суд Сочи арестовал до 19 апреля главу Хостинского района Сочи Павла Клопотовского, обвиняемого в покушении на мошенничество. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Как сообщили ТАСС в администрации города, и.о. главы района 20 февраля был назначен Иван Савин.

Накануне источник в правоохранительных органах региона сообщил ТАСС, что Клопотовский задержан, его подозревают в совершении должностного преступления коррупционной направленности.

Теги
РоссияКраснодарский край
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