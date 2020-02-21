Суд арестовал главу администрации района в Сочи по делу о мошенничестве

СОЧИ, 21 февраля. /ТАСС/. Центральный районный суд Сочи арестовал до 19 апреля главу Хостинского района Сочи Павла Клопотовского, обвиняемого в покушении на мошенничество. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Как сообщили ТАСС в администрации города, и.о. главы района 20 февраля был назначен Иван Савин.

Накануне источник в правоохранительных органах региона сообщил ТАСС, что Клопотовский задержан, его подозревают в совершении должностного преступления коррупционной направленности.