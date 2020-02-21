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В Оренбурге задержали подростков, подозреваемых в избиении прохожего до смерти

Двух из четырех задержанных арестовали, они пробудут в следственном изоляторе до 18 апреля

ОРЕНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Двух подростков (16 и 17 лет) арестовали и еще двоих (15 лет) задержали по подозрению в избиении на улице Оренбурга 34-летнего мужчины, который позже умер в больнице. Об этом говорится в сообщении на сайте следственного управления СК РФ по региону.

Ранее местные СМИ и социальные сети распространили записи с камер наблюдения, сделанные ночью 18 февраля. На них можно увидеть, как пятеро подростков напали на прохожего со спины, сбили его с ног и продолжили избивать руками и ногами. После нападения они скрылись с места преступления. Пострадавшего позднее доставили в реанимацию.

"Следственными органами СК РФ по Оренбургской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). В ходе расследования уголовного дела следствием установлена причастность к совершению особо тяжкого преступления еще двух подростков", - сказано в сообщении.

Уголовное дело изначально было возбуждено по другому пункту статьи об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, поводом для переквалификации стала смерть пострадавшего от полученных травм в реанимационном отделении больницы Оренбурга. По данным пресс-службы Ленинского районного суда Оренбурга, 20 февраля двух молодых людей арестовали по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц по предварительному сговору. В СИЗО подростки пробудут до 18 апреля. Постановления не вступили в законную силу, уточнили в пресс-службе.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательств по делу. Следствием будут установлены причины и условия, способствующие, совершению преступления", - уточнили в следственном управлении.

Также следствие обратилось к возможным очевидцам происшествия и гражданам, проживающим в домах на проспекте Гагарина Оренбурга, рядом с которыми было совершено преступление.

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РоссияОренбургская область
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