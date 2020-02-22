Управляющая компания прокомментировала информацию об обрушении в башне Москва-сити

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Управляющая компания "Око Сервис" опровергла информацию об обрушении части наружной стеклянной стены в башне Москва-сити на жилом этаже. На техническом этаже здания проводились плановые ремонтные работы, в ходе которых отделилась небольшая часть декоративного элемента фасада, уточнил собеседник агентства.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что в одной из башен Москва-сити на 30-м этаже, где располагаются жилые апартаменты, произошло обрушение части стеклянной наружной стены. По его словам, близлежащий транспорт эвакуировали, пострадавших в результате ЧП нет.

"На 46-м техническом этаже башни ведутся плановые работы по замене спандереля - глухого декоративного фасадного элемента (из стекла - прим. ТАСС). По причинам, которые сейчас устанавливаются, небольшая часть элемента под замену отделилась", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что данные работы не угрожают жизни и безопасности людей. По его словам, прибывшие на место сотрудники МЧС получили разъяснения управляющей компании.

"Альпинисты уже ведут дальнейшие работы по замене элемента. Территория проведения работ огорожена", - заключили в компании.